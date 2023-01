Decreto trasparenza | obbligo pubblicazione prezzo medio benzina e sanzioni per chi non ottempera

Informazione Fiscale

... è stato avviato un percorso di maggiore più controlli. Mossa che non è piaciuta ai ... Debora Serracchiani, allegge aiuti quater sulla riduzione delle accise sui carburanti. " ...E su cui è pronto ad intervenire il "" vergato l'altra sera in gran carriera. La premier ne pubblica i punti salienti tramite slide sempre sui social. Ma anche l'ultimonon ... Prezzi della benzina: con il Decreto Trasparenza, controlli e sanzioni per arginare il caro carburanti Sarà meglio incrociare le dita e sperare che i prezzi si abbassino da soli. Questa storia dei carburanti e del ritorno delle accise rischia di attorcigliarsi sempre di più. Intorno al collo del govern ...Il taglio delle accise sui carburanti si farà più in là e sarà «strutturale», ma prima bisogna «rimettere in moto la crescita economica». E se ...