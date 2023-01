Decreto Aiuti quater | dal superbonus alle trivelle | tutte le novità

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo la fiducia incassati ieri, la Camera ha dato il via libera definitivo alcon 164 voti favorevoli, 127 contrari e 3 astenuti, completando l’iter di approvazione dek primo provvedimento del governo Meloni, che aveva incassato il sì del Senatoo prima di Natale. Fra le principalivi sono modifiche radicali al, che passa al 90% dal 110% originario, i fondi per i supplenti della scuola, fondi per i trasporti ed il contestatissimo sblocca. Nel complesso ilvale 9 miliardi, eredità lasciata dal Governo Draghi.Pe ril 2023 la percentuale delè stata ridotta al 90% dal 110% iniziale, mentre viene prorogato al 31 marzo 2023 ilal 110% ...

Mani nere alzate per protestare contro la misure delleggequater che permette le trivellazioni nel mare Adriatico. E' il gesto che si è levato dai banchi di Allenza Verdi e Sinistra, mentre in Aula alla Camera era in corso il voto sul ...Roma 12 Gennaio 2023 Le immagini dei deputati dell'Alleanza verdi e sinistra che protestano all'approvazioni del Dlquater alzandosi in piedi e mostrando le mani sporche di nero a Montecitorio a Roma. Dl aiuti quater, dal superbonus al 90% allo sblocca trivelle: cosa c’è nel decreto "Le deputate e i deputati di AVS hanno alzato le mani tinte di nero durante le votazioni del decreto Aiuti IV per protestare contro l'anti-storica e scellerata decisione di tornare alle trivelle".L'aula della Camera ha approvato il dl Aiuti Quater con 164 sì. I voti contrari sono stati 127, 3 gli astenuti.