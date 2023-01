Decreto Aiuti quater | dal Superbonus alle trivelle | tutte le novità

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Dopo la fiducia incassati ieri, la Camera ha dato il via libera definitivo alcon 164 voti favorevoli, 127 contrari e 3 astenuti, completando l’iter di approvazione dek primo provvedimento del governo Meloni, che aveva incassato il sì del Senatoo prima di Natale. Fra le principalivi sono modifiche radicali al, che passa al 90% dal 110% originario, i fondi per i supplenti della scuola, fondi per i trasporti ed il contestatissimo sblocca. Nel complesso ilvale 9 miliardi, eredità lasciata dal Governo Draghi.Pe ril 2023 la percentuale delè stata ridotta al 90% dal 110% iniziale, mentre viene prorogato al 31 marzo 2023 ilal 110% ...