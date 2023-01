(Di giovedì 12 gennaio 2023) Charles Decontinua a far discutere e a ricevere critiche da parte dei tifosi rossoneri. Dopo l'ultima prestazione in Coppa Italia contro il Milan, c'è anche chi, sui, ha pensato di ...

Corriere dello Sport

Charles Decontinua a far discutere e a ricevere critiche da parte dei tifosi rossoneri. Dopo l'ultima prestazione in Coppa Italia contro il Milan, c'è anche chi, sui social, ha pensato di restituirlo ...Oggi lo spagnolo, più di De, ha assimilato bene i dettami tattici del mister e sa come ... Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: i rossonerilo scontoIl Milan si terrebbe stretto ... De Ketelaere, chiedono il reso sui social: arriva la risposta (seria) di Amazon Un tifoso del Milan, esasperato dalle prestazioni del fantasista belga, ha fatto una richiesta curiosa. Alla quale è arrivata una replica ...L'ex calciatore Daniele Daino ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi anche su Charles De Ketelaere e il suo percorso al Milan Fabio Barera L'ex calciatore Daniele Daino ha rilasciato una lun ...