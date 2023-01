Dax Harwood conferma | “Al backstage non sono piaciute le mie parole su CM Punk”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nel primo episodio del suo podcast, Daxsi era lanciato in una difesa spassionata di CMriguardo ai fatti di All Out. I media si erano subito scatenati in tal proposito, parlando di malumori interni alAEW dopo le dichiarazioni del membro degli FTR: a quanto pare, le malelingue avevano ragione. Arlo ci ha pensato il diretto interessato, che ha parlato delle reazioni dei suoi colleghi durante un nuovo episodio del suo podcast. Ledi Dax Nell’ultimo episodio del podcast FTR, Dax ha parlato di molte cose ma ha affrontato per prima la situazione riguardo alle suedicendo:“Certo che ho sentito tutto. Tutti mi scrivevano messaggi e mi taggavano nei tweet e ho letto tutto. Sì, a quanto pare molte persone nello spogliatoio ...

The Shield Of Wrestling

I Briscoes hanno vinto per sottomissione a seguito dello svenimento di, diventando per la tredicesima volta campioni di coppia. Sangue, denti rotti, tavoli, di tutto e di più. ROH World ...e Cash Wheeler, ormai in stato di grazia, hanno dimostrato ancora una volta di essere il miglior tag team in circolazione. La terza e decisiva caduta è arrivata dopo un piledriver dalla ... Dax Harwood parla del sogno di lottare a Wrestle Kingdom Nel primo episodio del suo podcast, Dax Harwood si era lanciato in una difesa spassionata di CM Punk riguardo ai fatti di All Out. I media si erano subito scatenati in tal proposito, parlando di malum ...Gli FTR, come rivelato da Dax Harwood, andranno in pausa nelle prossime settimane, così anche per riflettere sulle prossime mosse future.