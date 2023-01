Dalla Spagna | un club arabo ha offerto un contratto monstre a Messi

(Di giovedì 12 gennaio 2023)arriva la bomba di mercato: l’Al Hilal vuole competere con l’Al-Nassr per il titolo ed avrebbeunarriva la bomba di mercato: l’Al Hilal vuole competere con l’Al-Nassr per il titolo del campionatoed avrebbeun. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ilmedio-orientale sarebbe disposto ad offrire al giocatore del PSG anche 300 milioni di dollari annui. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

arriva la bomba di mercato: l'Al Hilal vuole competere con l'Al - Nassr per il titolo ed avrebbe offerto un contratto monstre a Messiarriva la bomba di mercato: l'Al Hilal ......cui le testate sono presenti (Grazia dispone di 21 edizioni mentre Icon è presente anche in... iniziandostessa Grazia. Monza, in arrivo dalla Spagna via Francia un terzino ex Fiorentina e Juve Nella classe 29er si sono laureati vicecampioni mondiali, vincitori del circuito EuroCup 2022 e secondi al Campionato italiano Giovanile Doppi ...Letizia di Spagna ha presieduto la cerimonia di chiusura della decima edizione del Progetto Promociona organizzato dal CEOE (Confederazione Spagnola delle Organizzazioni Imprenditoriali), il suo primo ...