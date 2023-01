Dalla Spagna | “Al Hilal su Messi | possibile derby con CR7 in Arabia Saudita”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Leoraggiunge Cristiano Ronaldo in? Secondo il Mundo Deportivo lo scenario non è da scartare. Dopo l’arrivo di CR7 all’Al Nassr, i rivali dell’Alstarebbero pensando di lanciare l’assalto all’argentino neo campione del mondo. L’idea è di riunire nello stesso campionato i due fuoriclasse, per dare una bella spinta in termini di visibilità all’in vista dei Mondiali del 2030. La corsa dei sauditi è entrata nel vivo e la candidatura congiunta di Portogallo,e Ucraina è la prima avversaria. Per convincere, in scadenza di contratto col Psg, l’Alsarebbe disposto a mettere sul piatto un ingaggio da 300 milioni di dollari all’anno. SportFace.

Per l'argentino ci sarebbe un ingaggio da 300 milioni di dollari all'anno BARCELLONA () - L'eterno duello fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi potrebbe rinnovarsi in Arabia Saudita. Secondo il "Mundo Deportivo", dopo l'arrivo di CR7 all'Al Nassr, i rivali dell'Al Hilal starebbero ... Monza, in arrivo dalla Spagna via Francia un terzino ex Fiorentina e Juve