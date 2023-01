Dalla riforma Cartabia disastri pure sui reati dei mafiosi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Manca la querela delle vittime. Una condizione indispensabile di procedibilità, introdotta per alcuni, come quello di lesioni, con la. E così, la Procura di Palermo è costretta a chiedere l’inefficacia della misura cautelare per tre boss, imputati di lesioni aggravate dal metodo mafioso. La mancanza della querela da parte delle vittime è una condizione di procedibilità introdottaLe vittime, interpellate dal giudice come prevede la norma, si sono infatti rifiutate di querelare i capimafia. Ai pm palermitani, secondo quanto riferisce l’agenzia Ansa, non è rimasto che chiedere la revoca della misura cautela. La vicenda riguarda tre boss del clan Pagliarelli La vicenda riguarda i boss del clan Pagliarelli, Giuseppe Calvaruso, reggente del ...

LA NOTIZIA

