Dal GF Vip a L’Isola dei Famosi | Mediaset ha deciso | cosa accadrà nei prossimi mesi

ilmessaggero.it

Nella casa del , sembra esserci del tenero tra Oriana Marzoli e DanieleMoro. Nel video che circola anche su Twitter, infatti, si vede Daniele fare il segno a Oriana di dargli un bacio sulla guancia, lei si avvicina per darglielo e lui si gira per riceverlo sulle ...La regia del GFsi è vista costretta ad intervenire. Oriana e Luca chiamati in confessionale ... Oriana e Luca dopo il confessionale Usciticonfessionale, Oriana e Luca hanno ammesso che la ... Gf Vip, Daniele Dal Moro fa il segno a Oriana Marzoli di dargli un bacio: cosa è successo dopo La decisione di Mediaset su GF Vip, L'Isola dei famosi e altre trasmissioni: tutto sulla programmazione del 2023; cosa accadrà.Salta anche quest'anno Ciao Darwnin, la nona edizione non andrà in onda a marzo del 2023 come era stato annunciato, ecco perché il programma non si farà.