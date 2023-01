Dakar 2023 | Van den Brink vince l’undicesima tappa e riapre tutto tra i camion | si ritira Andujar tra i quad

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Si è conclusa anche per le ultime categoriedella, con partenza a Shaybah e arrivo nel bel mezzo dell’Empty Quarter. Quest’oggi è andata in scena la prima parte della Marathon, con una prova speciale molto impegnativa da 274 km oltre ad un trasferimento di 153 km tra le dune dell’inospitale deserto saudita. Tra iè arrivato il netto successo del brasiliano Marcelo Medeiros con 6’09” sul francese Alexandre Giroud e 8’36” sull’argentino Francisco Moreno Flores, che ha beffato per soli 3? il cileno Giovanni Enrico. Doccia fredda per Manuel, costretto al ritiro dopo 70 km per problemi meccanici. Nella generale Giroud è sempre saldamente al comando davanti a Moreno Flores e all’americano Pablo Copetti. Giornata cruciale tra i ...

Sebastien Loeb non si ferma più: il fenomeno della Prodrive conquista l' 11tappa della, con partenza da Shaybah e arrivo nell'Empty Quarter. Quarto successo consecutivo, il quinto complessivo di questa edizione per Loeb, che chiude con il tempo di 2 ore, 56 minuti e 14 ...E' in quinta posizione il qatariota Nasser Al - Attiyah, staccato di 6'42', ma il quinto sigillo allanon è in discussione: 1h21 4 il suo vantaggio nella classifica generale sul brasiliano ...Nella prima tappa Marathon nel temuto deserto Empty Quarter, torna a far festa l'Husqvarna: vince Luciano Benavides, il compagno Skyler Howes riprende la vetta ...SHAYBAH – Quello della resa non è un atteggiamento diffuso alla Dakar. Anzi. Carlos Sainz, ieri, aveva cercato in tutti i modi di arrivare fino in fondo, ma alla fine ha dovuto rinunciare dopo… Leggi ...