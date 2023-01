Dakar 2023 | tappa di oggi Sheyban-Ardah | orari | programma | tv | streaming | percorso

Leggi su oasport

(Di giovedì 12 gennaio 2023), giovedì 12 gennaio, sarà di scena l’undicesimadella. Inla Sheryban-di 274 km cronometrati, a cui vanno aggiunti i 153 di collegamento. Una frazione che si preannuncia particolarmente impegnativa per tutti i concorrenti visto che parliamo delle prima Marathon di questa edizione. Il tassametro corre, si raggiungeranno i 4000 km di speciali subito dopo il via e la sfida sarà sull’endurance puro ed estremo. Si tratterà di unaestenuante sulla sabbia di ogni tipologia e non ci saranno i mezzi di assistenza a dare una mano. Un aspetto da tenere in grande considerazione. Le principali categorie (auto, moto, quad e camion) regaleranno tanto spettacolo e saranno chiamate all’ennesima sfida. Una gara che potrebbe dare un connotato ...