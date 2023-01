(Di giovedì 12 gennaio 2023) Che ildel Mondiale Superbike si stia alzando di anno in anno non è un segreto, con numerosi team e piloti indipendenti in grado di dare "fastidio" agli ufficiali. Nell'ormai imminente ...

Che il livello del Mondiale Superbike si stia alzando di anno in anno non è un segreto, con numerosi team e piloti indipendenti in grado di dare "fastidio" agli ufficiali. Nell'ormai imminente ......AUS Yamaha YZF R1 GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team 16 5 Philipp Oettl GER Ducati Panigale V4R Team GoEleven 17 66 Tom Sykes GBR Kawasaki ZX - 10RR Kawasaki Puccetti Racing 18 9 Danilo... Da Petrucci a Gardner: livello stellare tra i rookie della SBK 2023 I sei esordienti della classe regina delle derivate di serie hanno tutte le carte in regola per diventare immediatamente protagonisti, ma chi sarà il miglioreSBK: “La R1 mi è sembrata semplice da guidare e ben bilanciata. Ho tanto da fare e da apprendere, ma l’obiettivo è quello di salire sul podio. E se in Superbike dovessi divertirmi da matti, magari pot ...