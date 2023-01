Da Enzo Fernandez a Mudryk | cosa serve alle 20 squadre di Premier?

ItaSportPress

Già quasi 150 milioni di euro spesi in 12 giorni. E senza che il mercato di gennaio sia nemmeno entrato nel vivo. La Premier League continua ad essere l'epicentro dell'universo degli affari del ...Gli esempi più lampanti in tal senso rispondono ai nomi di Bruno Guimaraes,e Julian Alvarez. Abner ©LaPresseMa non solo. Acquistato dal Chelsea per 12,5 milioni di euro la scorsa ... Benfica, Enzo Fernandez segna ed esulta con messaggio in chiave mercato… Dopo i 2 miliardi spesi in estate, in 12 giorni sono già stati investiti 150 milioni, e siamo solo all'inizio. Vediamo la situazione club per club ...Adesso il Milan trema, possibile assalto improvviso ad un altro big da parte di un top club. Tutti i dettagli “Ora è a posto con noi, è un nostro giocatore e contiamo su di lui. Ne abbiamo bisogno per ...