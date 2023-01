Cuore Berrettini | regala un anno di gelati ai bambini malati dell’ospedale di Rimini

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Matteohato la fornitura di undiai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatricaInfermi di. Il tennista azzurro, con una donazione all’associazione ‘Atleti al tuo fianco’, ha deciso di sostenere l’Arop, associazione riminese che si impegna per dare un sostegno aie alle loro famiglie. Il gelato spesso è l’unico cibo sopportabile dai pazienti a causa della mucosite, un effetto collaterale delle terapie che provoca una forte irritazione delle pareti della bocca. Sui social Jamil Sadegholvaad, sindaco di, ha ringraziato: “Un bel gesto di generosità per i piccoli pazienti: grazie Matteo!”. SportFace.

