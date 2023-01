Cultura | Sangiuliano “Serve una riforma organica delle soprintendenze”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “E' mia intenzione mettere mano a unaperchè non è accettabile la disomogeneitàdecisioni”. Lo ha detto il ministro della, Gennaro, in audizione alle commissionidi Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero.“Se un palazzo del ‘700 ricade in una provincia italiana – ha spiegato – ha un trattamento, se ricade in un'altra provincia ha un trattamento diverso. Sul territorio nazionale i comportamenti devono essere omogenei e bisogna andare a unasoprattutto per qualificare il livello dei soprintendenti. Ce ne sono bravissimi e ce ne sono meno bravi”, ha aggiunto. – foto Agenziafotogramma.it – ...

Agenzia ANSA

Ed interviene anche il ministro della, Gennaroche annuncia misure forti:... "Dobbiamo adeguarci agli standard europei - ha detto a proposito il ministro della, Gennaro- In questo momento, mediamente, i grandi siti museali europei costano di più, fatta ... Sangiuliano, Pompei unicum mondiale, Italia superpotenza cultura ROMA (ITALPRESS) - "E' mia intenzione mettere mano a una riforma organica delle soprintendenze perchè non è accettabile la disomogeneità delle decisioni ...(Adnkronos) - Stop ai fondi del Mic per le aziende coinvolte nel 'Me Too' italiano, ovvero che siano state segnalate come colpevoli di discriminazioni o violenze nei confronti delle donne. E' l'ipotes ...