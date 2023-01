(Di giovedì 12 gennaio 2023) AGI - Ladihato che richiederà l'dell'inchiesta sul disastro delladel 3 luglio scorso quando il distacco della calotta sommitale del ghiacciaio aveva provocato una valanga di neve e roccia che ha ucciso 11 persone. Come già emerso a metà dicembre scorso a seguito della perizia di 60 pagine depositata dagli esperti dell'Università di Siena e di, anche la perizia tecnicadallaha rilevato che quanto accaduto è stato un “evento non prevedibile”. A riportare ladia seguito anche della seconda perizia è il Corriere del Trentino.relazione di 45 pagine firmata dai professori Carlo Baroni, del ...

AGI - Agenzia Italia

Nel terzo trimestre 2022,base delle autorizzazioni a costruire riguardanti il comparto residenziale, si stima una marcata diminuzione congiunturale sia del numero di abitazioni ( - 15,2%) sia della superficie utile ......- mette in fila una serie di priorità che ritiene indispensabili per evitare il definitivo... e gli oneri generali di sistema che determinano un costo considerevolebolletta dell'energia ... Crollo sulla Marmolada, la Procura di Trento annuncia la richiesta di archiviazione Milano, 12 gen. (Adnkronos) - La procura di Trento è pronta a chiedere l'archiviazione dell'inchiesta sulla valanga della Marmolada del 3 luglio ...Il distacco della calotta sommitale del ghiacciaio provocò una valanga di neve e roccia che uccise 11 persone. La perizia tecnica dei pm: "Evento non prevedibile" ...