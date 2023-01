Croce Rossa | presidente Valastro | “Sguardo al futuro | con Rocca condivido visione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lo“proiettato al” e l’impegno quotidiano basato su tre parole chiave: “ascolto, fiducia e vulnerabilità nascoste”. E’ con questo approccio che il già viceRosariointende guidare laItaliana almeno fino alle nuove elezioni per il rinnovo delle cariche direttive dell’Ente che si terranno entro il mese di aprile. “‘Ascolto’: innanzitutto nei confronti dei 151.000 volontari e volontarie, testa e braccia dell’Associazione, la cui partecipazione alla vita associativa non può che essere un valore aggiunto – spiega all’Adnkronos il neodellaItaliana – Senza di loro non emergerebbero, e quindi non sarebbe possibile affrontare, le urgenze nelle singole ...