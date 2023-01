Cristiano Ronaldo | adesso è ufficiale | la verità sulle clausole

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Rivelati anche i retroscena più incredibili dietro la sua ultima firma, il futuro disembra essere già deciso PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo la firma dicon l’Al Nassr sono impazzati i rumors rivelatori di alcuni dettagli legati al suo contratto. Tanti di questi hanno fin da subito Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Calciomercato.com

... Messi avrebbe ricevuto un'offerta da 300 milioni di euro all'anno per andare a giocare in Arabia Saudita all'Al - Hilal , club rivale dell'Al - Nassr, dove giocaL'Arabia Saudita dopo l'arrivo diall'Al Nassr, ha già in mente il prossimo obbiettivo: il campione del mondo argentino Roma, 12 gen. L'Arabia Saudita dopo l'arrivo diall'Al Nassr, ha già in mente ... La Juve e la Carta Ronaldo: c'è la risposta del gup ai legali di CR7 Per l'argentino ci sarebbe un ingaggio da 300 milioni di dollari all'anno da parte dell'Al Hilal, storico rivale dell'Al Nassr che ha tesserato CR7 ...Dopo Cristiano Ronaldo, l'Arabia Saudita tenta Lionel Messi. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo l'Al Hilal vuole rispondere al grande colpo dell'Al Nassr ...