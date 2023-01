Criscito torna al Genoa | stipendio al minimo per il difensore

Sport Mediaset

Turnover con moderazione per José Mourinho chein panchina dopo i due turni di squalifica in campionato. La storia recente della Roma dice ... con il neo arrivatoche potrebbe avere ..., stipendio al Genoa: il difensore azzurroa giocare in Italia lasciandosi alle spalle un contratto d'oro con il L'articolo, stipendio al Genoa: quanto guadagna il giocatore che ... Criscito-Genoa, un affare di cuore: il terzino torna per soli 2mila euro al mese - Sportmediaset Sfida tra i giallorossi e i grifoni, una delle due squadre di Serie B - con il Parma, appena eliminato dall'Inter - approdate agli ottavi. In panchina confronto tra un tecnico internazionale navigato ...Genoa, si riparte! L’Olimpico accoglierà il Grifone questa sera per gli ottavi, gara secca con eventuali supplementari e rigori, di Coppa Italia contro la Roma. Sfida importante per avversario e ambie ...