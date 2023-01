Cremona | ruba energia elettrica da contatore piombato | 42enne arrestato

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Milano, 12 gen. (Adnkronos) - Sorpreso areda un. Questo il motivo per cui unè statoieri, nel cremonese. A scoprirlo, i carabinieri della stazione di Soresina, dopo una segnalazione pervenuta dalla società che eroga il servizio pubblico di distribuzione della corrente. Con l'ausilio dei tecnici della società, i militari hanno verificato che l'allaccio abusivo era stato realizzato tramite un foro nella canalina posta dietro al, attraverso il quale erano stati collegati i cavi alla cosiddetta 'tavoletta' che permette l'ingresso dell'ai contatori dell'intero condominio. Attraverso tale sistema l'uomo, con ...

Corriere Milano

...a 58 che per gli uomini di coach Meo Sacchetti vuol dire primo posto a 6 punti proprio su, ... Cannon sblocca i suoi, poi Ebouapalla a Bucarelli e si porta sul - 2. Sfida tra pivot USA con ...Era nato il 9 luglio 1964 in una splendida città,. Ho avuto l'opportunità di visitarla, e ... che però diventa amara, perché il Barcellona, con un tiro su punizione di Koeman, vince e... Cremona, pusher 19enne minaccia un debitore e ruba il monopattino della sorella: arrestato al bar Milano, 12 gen. (Adnkronos) – Sorpreso a rubare energia elettrica da un contatore piombato. Questo il motivo per cui un 42enne è stato arrestato ieri, nel cremonese. A scoprirlo, i carabinieri della ...Un'azione combinata dei militari di Cremona e Crema ha permesso di intercettare i malviventi che hanno abbandonato il mezzo rubato a Pizzighettone e son scappati a piedi ...