Covid | Palù spazza via i catastrofisti | Non esiste un allarme Kraken

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il presidente dell'Aifa Giorgio, intervenuto oggi 12 gennaio a Sky Tg24, rassicura sulla nuova variantedel. Molto semplicemente, dice il professore, "non c'è alcun". E più in generale ci stiamo muovendo a veloci passi "fuori dalla pandemia". La situazione, infatti, sta diventando "endemica". Tutto ciò nonostante i molteplici allarmi, spesso ingiustificati, lanciati da più parti sul pericolo cinese, con il boom di contagi in quel Paese, che in molti sostenevano avrebbe travolto anche l'Europa. "Per quanto riguarda il rischio" rappresentato dalla cosiddetta variantedi Sars-CoV-2, spiega, "circola pochissimo in Cina e pochissimo anche in Europa" al momento. Se negli Usa i dati mostrano che questo mutante di Sars-CoV-2 è cresciuto ...