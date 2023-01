Covid oggi Lazio | 1 164 contagi e 4 morti A Roma 616 nuovi casi

Adnkronos

I dati dalle Regioni Sono 1.164 i nuovi contagi da Coronavirus, 12 gennaio 2023 nel Lazio, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 4 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.823 tamponi, tra ...E' stato presentatoa Roma il programma dei lavori per il Giubileo 2025 convocato da Papa Francesco per celebrare la speranza e la fiducia , un evento di rinascita dopo la pandemia di- 19 e la guerra. Un ... Covid oggi Italia, ricoveri in calo in ultima settimana: report Fiaso “Ci auguriamo che l’Oms (l’Organizzazione mondiale della sanità) esamini scientificamente e razionalmente la risposta cinese al Covid e che le relative dichiarazioni riflettano obiettività e imparzial ...La Corte dei conti, fin dal primo momento dell’emergenza Covid-19, ha posto in essere una serie di iniziative volte a garantire la salute del proprio personale, attraverso specifici accordi, dapprima ...