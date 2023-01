Covid | latte di mamma vaccinata protegge bebè | studio offre nuove prove

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Milano, 12 gen. (Adnkronos Salute) - Se lacontro-19, il suoilndogli una difesa efficace contro Sars-CoV-2 anche quando è troppo piccolo per essere vaccinato. A forniresull'effetto dello scudo vaccinale 'trasmesso' da madre a figlio attraverso l'allattamento al seno è unodell'Università della Florida, riportato sul 'Journal of Perinatology' e finanziato dal Children's Miracle Network e dalla Gerber Foundation. Dopo avere scoperto e pubblicato, nel 2021, che ildiconteneva anticorpi anti-, analizzando le feci dei neonati allattati al seno gli scienziati ...

