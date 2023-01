Covid | in Campania 986 nuovi positivi | contagi ancora sotto il 10%

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 986 ialinsui 10880 test effettuati per un indice dio pari a 9.06% in ulteriore calo rispetto al 9,6% fatto segnare ieri. Sono tre le persone decedute nelle ultime 48 ore che si vanno ad aggiungere ai 5 deceduti in precedenza ma registrati solo ieri. I posti di terapia intensiva occupati sono 23 (+1 rispetto a ieri), quelli di degenza ordinaria 357 (-5). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Agenzia ANSA

Diminuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 986 positivi su 10.880 tamponi esaminati , 196 in meno di ieri con 1.In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 986 positivi al Coronavirus (908 al test ... di cui 23 occupati mentre i posti letto di degenza disponibili, tra posti lettoe offerta privata ... Covid: tasso incidenza in calo, 1.182 positivi in Campania Diminuiscono i nuovi positivi e resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 986 positivi su 10.880 tamponi esaminati, 196 in meno ...Sono 986 i positivi al Covid in Campania sui 10880 test effettuati per un indice di contagio pari a 9.06% in ulteriore calo rispetto al 9,6% fatto segnare ieri. (ANSA) ...