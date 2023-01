Covid | Airfinity | domani in Cina 3 | 7 mln di casi e dopo 10 giorni 25mila morti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Pechino, 12 gen. (Adnkronos Salute/Dpa) - Iquotidiani diinpotrebbero toccareun picco di 3,7 milioni di contagi, e 10il numero dei decessi giornalieri potrebbe salire a, stando a una previsione realizzata dai ricercatori della società di analisi con sede a Londraanalytics. Secondo i loro calcoli, per quella data idi-19 da inizio dicembre potrebbero salire a oltre mezzo milione, un bilancio che potrebbe ulteriormente aggravarsi toccando 1,7 milioni per la fine di aprile. Stando a diverse stime, nelle prime 3 settimane di dicembre 248 milioni di persone - pari al 18% della popolazione - avrebbero contratto il virus nel gigante asiatico che il 7 ...

