Costi esorbitanti | budget per limitarli Nordio | stretta sulle intercettazioni

La7

Le intercettazioni hanno 'e disomogenei sul territorio nazionale' e un pagamento 'che sfugge a ogni forma di controllo: ogni pubblico ministero ne dispone quanto vuole. Stiamo costituendo tavoli di lavoro per ...Le intercettazioni hanno "e disomogenei sul territorio nazionale" e un pagamento "che sfugge a ogni forma di controllo: ogni pm ne dispone quanto vuole. Stiamo costituendo tavoli di lavoro per lo meno per ... Intercettazioni, Nordio: "Costi esorbitanti, budget per limitarli" (Agenzia Vista) Roma, 11 gennaio 2023 "I costi per le intercettazioni oscillano tra 160 e 180 milioni l'anno. Si tratta di costi esorbitanti e disomogenei sul territorio nazionale e la spesa sfugge a ...Una spesa "irrazionale" per le intercettazioni che pesano sulle casse dello Stato fino a "180 milioni di euro". Arriva un nuovo affondo del ministro della ...