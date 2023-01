(Di giovedì 12 gennaio 2023) "Pensavamo fosse importante venire a verificare le condizioni di salute di questa persona e ascoltare le sue ragioni, come facciamo sempre visitando le carceri del Paese. C'è poi un tema legato alla ...

Debora al termine della visita al carcere di Bancali (Sassari) insieme ai colleghi del Pd Andrea Orlando e Silvio Lai e il senatore Walter Verini, dove hanno incontrato Alfredo Cospito: Serracchiani, applicare l'art.27 Costituzione - Cronaca "Abbiamo parlato anche con i medici oltre che con lui, al momento non è apparentemente in grave pericolo, ma siccome ha rinunciato al cibo da molto tempo ci sono livelli del sangue che stanno diminuen ..."Pensavamo fosse importante venire a verificare le condizioni di salute di questa persona e ascoltare le sue ragioni, come facciamo sempre visitando le carceri del Paese. (ANSA)