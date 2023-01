Così le istituzioni italiane accelerano i modelli di sviluppo sostenibile

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Mentre la crisi alimentare globale continua e milioni di persone rischiano di morire di fame, le banche pubbliche di(Bps) stanno affrontando la sfida. Cassa Depositi e Prestiti (Cdp), focalizzata sulloeconomico a livello nazionale e internazionale, sta collaborando con il Fondo Internazionale per loAgricolo (Ifad) delle Nazioni Unite per progetti dirurale in Africa, volti a fornire aiuti a coloro che ne hanno bisogno. Le Bps hanno il potenziale per migliorare drasticamente i sistemi alimentari con i loro finanziamenti e il loro sostegno, consentendo a milioni di persone di migliorare le loro pratiche agricole ed i loro prodotti alimentari. Una collaborazione ad alto livello promette di portare cambiamenti concreti nel giro di pochi mesi, e i contributi di Cdp al vertice Finance ...