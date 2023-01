Così il Giappone aspira a diventare una potenza globale Scrive Monti

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lo scorso 16 dicembre 2022 ilha aggiornato la propria strategia per la sicurezza nazionale; più o meno nello stesso periodo viene annunciata la notizia dell’ingresso delnel progetto anglo-italiano per la costruzione di un nuovo aereo da combattimento, destinato a sostituire l’Eurofighter Typhoon. Circa tre settimane dopo, nell’incontro bilaterale del 11 gennaio 2023, il primo ministro inglese Rishi Sunak e il premierse Fumio Kishida hanno annunciato di avere finalmente raggiunto un accordo di cooperazione militare che diventerà operativo una volta recepito dai rispettivi parlamenti. In termini più generali, dunque, le relazioni fra i due Paesi si traducono nella comunanza di visione geopolitica sul Far East, nella creazione di un asse militare e nello scambio di tecnologia di altissimo livello. Se a questo ...