Cosenza Vs Bevento | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Match delicato tra due squadre che ristagnano nei bassifondi della classifica.Vs Benevento si giocherà domenica 15 gennaio 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio Marulla.VS BENEVENTO: LE(3-4-2-1): Marson, Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino, Brescianini, Voca, Kornvig, D’Urso, Nasti, Larrivey. All. Viali BENEVENTO(3-5-2): Paleari, Veseli, Glick, Capellini, Improta, Viviani, Tello, Acampora, Masciangelo, La Gumina, Forte. All. CannavaroIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky e Dazn domenica 15 gennaio 2023 alle ore 16.15 Ternana Vs Ascoli:e ...