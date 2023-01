Cosa sta succedendo alla benzina | Giorgetti travolge la sinistra

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Giancarlozittisce la. Il motivo? Le polemiche contro il governo e la decisione di tagliare le accise sui carburanti. Una misura, questa, adottata dal governo Draghi, ma non riproposta dall'esecutivo Meloni. La ragione però è semplice. Il leghista spiega infatti che i tagli "sono state adottati" quando il prezzo dei carburanti "aveva superato i 2 euro al litro (toccando i 2,184 euro per la) e si concludevano nel mese di novembre. Condizioni queste di prezzo molto diverse da quelle attuali". Intervenuto al question time in corso al Senato.tiene a precisare che "in ragione di ciò, il governo ha ritenuto opportuno di dover intervenire con misure normative volte a migliorare la trasparenza dei prezzi e a evitare speculazioni". A questo scopo, l'esecutivo ha incaricato la Guardia di ...

