Cosa è un liberale?

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nel 1956 lo psicologo sociale polacco Solomon Asch osserva quanto sia forte la pressione esercitata dal gruppo sul singolo individuo e dimostra in modo assai convincente il forte impatto che la formazione di massa impone, facendo addirittura modificare azioni, giudizi e percezioni visive di un membro all’interno di un gruppo. Effettua l’esperimento poco tempo dopo la Seconda guerra mondiale, per fare luce sui motivi per cui le assurde teorie del nazismo e dello stalinismo avessero avuto una presa così forte sulla gente. Nell’esperimento, in cui la maggior parte delle persone si era appiattita a un’informazione falsa, si distinsero pochi che si collocavano trasversalmente ai raggruppamenti sociali, non irretiti dalla narrazione imposta e che provavano a dichiarare la loro posizione contraria a voce o con i fatti. Persone siffatte fanno la differenza, si distinguono naturalmente dalla ...