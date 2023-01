Coppa Italia | si è riaccesa la scintilla | stadi pieni ed entusiasmo

Leggi su sportface

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un articolo del 1942 sul Littoriale poneva al centro del dibattito il tema dell’esigenza di “restituire interesse alla”. La competizione, all’epoca, aveva sette anni di storia e nel 2023 è reduce da stravolgimenti e rivoluzioni sul format. L’edizione in corso invece restituisce un quadro incoraggiante senza novità regolamentari sullo sfondo. Sono oltre 60.000 gli spettatori che hanno seguito Milan-Torino agli ottavi di finale, mentre Inter-Parma ha raccolto oltre 40.000 tifosi, con una presenza incoraggiante anche dei sostenitori ducali nel settore ospiti. Sold out sfiorato questa sera all’Olimpico per Roma-Genoa, che si sono sfidati cinque volte nella Capitale in. Nel 1937 il Genoa vinse contro la Roma la prima e fin qui unicadella sua storia: vittoria per 1-0 il 6 ...