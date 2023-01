Coppa Italia | Roma-Genoa | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Di seguito ledella sfida, match valido per gli ottavi di finale di. Alle 21:00 i giallorossi di Mourinho affronteranno i grifoni di Gilardino allo Stadio Olimpico di. La gara traporta con sé diverse sfide intrinseche: è lo scontro tra un club che milita in A e uno che milita in B, ma soprattutto è la sfida tra un tecnico internazionale navigato come Mourinho e la sorpresana Gilardino. Per lala parola d’ordine è sicuramente turnover, ma con moderazione per non rischiare l’effetto Milan di ieri sera. Per lo Special One José Mourinho è un ritorno in panchina dopo i due turni di squalifica in campionato. Guardando un po’ ...