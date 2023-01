Coppa Italia | Roma-Genoa 1-0 | gol Dybala e giallorossi ai quarti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Allabasta un gol diper superare il1-0 nel match valido per gli ottavi di finale di. Dopo un primo tempo con isempre in avanti ma senza reti, nella ripresa al 63? la squadra di Mourinho va in vantaggio con un’azione personale di, che prende palla al limite dell’area, supera un paio di difensori e segna di sinistro. La reazione rossoblu nei minuti finali non produce effetti e laprosegue il suo cammino in. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Dopo Vincent Candela , dopo la società, dopo tutto, José Mourinho in conferenza ne ha anche per la. O meglio per l'organizzazione del torneo: " Mi piacerebbe vincerla, l'ho vinta una volta contro la Roma qui a Roma. MI piacerebbe vincerla a Roma giocando con la Roma ma penso che sia ...Genoa, le parole di Gilardino: "La società mi ha dato questa possibilità: siamo partiti bene e siamo pronti" Il tecnico del Genoa Gilardino ha parlato a Sportmediaset dopo la sconfitta incontro la Roma. Di seguito le sue parole. PARTITA - "Non posso essere soddisfatto del risultato, ma sono contento della prestazione. Sapevamo ...Rocco is back: la notizia del giorno, ancor di più forse rispetto alla striminzita vittoria in Coppa Italia contro una disastrata Sampdoria, è il ritorno del numero uno viola a ...La Fiorentina batte la Sampdoria 1-0, la Roma supera il Genoa grazie a un gol di Dybala e raggiungono Inter e Milan alla prossima fase della Coppa Italia Si completa il quadro dei quarti di finale di ...