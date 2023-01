Coppa Italia | impresa Torino | batte il Milan in dieci uomini

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Ilvince con iled accede ai quarti di finale dellaFrecciarossa. Decisivo il gol di Adopo. Brutto passo falso per ilche allo stadio San Siro dio esce fuori agli ottavi di finale contro il. Piplo fa ampio turnover, non schiera Leao e punta su De Ketelaere come prima punta. Nelinvece Juric ci crede e punta suglimigliori La partita è combattuta ma nessuna delle due squadre riesce a sfondare. Al minuto 70 l’espulsione, per doppia ammonizione di Djidji sembra dare alla speranza di poter chiudere la pratica. È qui che scatta il cuore Toro. Glidi Juric si compattano, resistono e portano ilai supplementari ...

Impresa del Torino, che supera il Milan a San Siro e si qualifica per i quarti di finale di. I granata si sono imposti 1 - 0 ai supplementari, dopo lo 0 - 0 con cui si sono chiusi i regolamentari. Decisiva al 114' la rete di Adopo, sugli sviluppi di un contropiede. La squadra di ...