Coppa Italia | disastro Milan | è fuori! Il Toro passa in 10 ai supplementari

Impresa del Torino, che supera il Milan a San Siro e si qualifica per i quarti di finale di. I granata si sono imposti 1 - 0 ai supplementari, dopo lo 0 - 0 con cui si sono chiusi i regolamentari. Decisiva al 114' la rete di Adopo, sugli sviluppi di un contropiede. La squadra di ...Giovedì 12 gennaio, per lui, sarà una data da ricordare: torna all'Olimpico da avversario, con la maglia del Genoa per l'ottavo di. Non sarà la prima volta, ma sarà speciale: nel 2021 ...Alle 21 al Meazza si giocherà Milan-Torino, il secondo degli ottavi di finale di Coppa Italia, ed è il momento di scoprire le formazioni ufficiali. Pioli. FORMAZIONI Ecco i nostri titolari contro i ...Il Torino batte il Milan 1-0 a San Siro ai tempi supplementari, in 10 uomini dal 70' minuto per l’espulsione di Djiji. I granata passano ai quarti di finale di Coppa Italia. A decidere è il gol al 114 ...