Coppa Italia | alla Fiorentina basta Barak contro la Samp

Sabato con il Monza e martedì incontro il Parma, poi, ha lasciato il segno in entrambe le occasioni e, dopo i primi 24 match ufficiali disputati dai nerazzurri (17 di Serie A, 6 di ...Colonna Un accordo trovato dopo una lunga trattativa e dopo le parole di Maldini prima della sconfitta contro il Torino in: "Sono le ore decisive". Così è stato. L'algerino prolunga l'...Si è appena conclusa Fiorentina-Sampdoria, sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio 2022-2023. Ecco come sono andate le cose nell’incontro fra i viola e i blucerchiati. LA CR ...La Fiorentina batte 1-0 al ‘Franchi’ la Sampdoria e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà il Torino che ieri sera ha eliminato il Milan. Decisiva la rete di Barak al 26' ...