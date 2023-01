Coppa Italia | 1 - 0 al Milan dts | Torino ai quarti

... che dopo essere stato rimontato negli ultimi minuti dalla Roma in campionato viene clamorosamente eliminato al debutto in. A far fuori i rossoneri negli ottavi di finale è il Torino, in ...In dieci dal 70' per l'espulsione di Djidji i granata vincono con le riserve, con quei giocatori che sino al match di San Siro, ottavi diItailia contro il Milan campione d', Juric aveva ...Clamoroso quanto accaduto a San Siro: il Milan è stato eliminato agli ottavi di Coppa Italia dal Torino di Ivan Juric che ha disputato buona parte del match in dieci uomini per l’espulsione di Djiji.Non è un mistero che le casse nerazzurre non siano grondanti di liquidità e per questo motivo ogni competizione va affrontata con importanza, anche una ritenuta poco importante come la Coppa Italia. A ...