Cop 28 | il nuovo presidente è l’ad di una compagnia petrolifera Gli ambientalisti | «C’è conflitto di interessi»

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’amministratore delegato dell’aziendadegli Emirati Arabi Uniti, la Abu Dhabi national oil company (Adnoc) è stato nominatodella Cop28, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima prevista dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 a Dubai. Dopo aver promesso un approccio «pragmatico» per affrontare il riscaldamento globale, Sultan Ahmed al Jaberl, ministro dell’industria degli Emirati, ha sottolineato come «l’azione globale sia un’immensa opportunità economica di investimento nella crescita sostenibile e il finanziamento è la chiave». La sua nomina ha sollevato dubbi sul fatto che il capo di unapossa guidare in modo neutrale e obiettivo i negoziati sul global warming. Harjeet Singh, capo del Climate Action Network, la rete di oltre 1.800 ong ambientaliste di 130 paesi, parla ...

