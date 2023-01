Convento dei Celestini | un concerto per salvare il chiostro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Bergamo. È sold out il“I colori dell’aria”, in programma domenica 22 gennaio alle 16 alla chiesa di San Nicola ai, in Borgo Santa Caterina, a Bergamo, tanto che è stata aggiunta una replica alle 19. L’iniziativa, che vedrà protagonisti i sassofonisti del Vagues Saxophone Quartet, promuove una raccolta fondi per finanziare interventi urgenti per il consolidamento delle coperture del. Il progetto concertistico è ideato dal poeta e promotore culturale Alessandro Bottelli, autore, fra l’altro, dell’inno della Beata Vergine Addolorata del santuario di Borgo Santa Caterina. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio artistico-culturale locale grazie a brani strumentali creati ad hoc dagli autori. Si esibiranno Andrea Mocci, soprano; Francesco Ronzio, alto; Mattia Quirico, tenore; e Salvatore Castellano, ...

