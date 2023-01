(Di giovedì 12 gennaio 2023) 'Rispetto il percorso congressuale delle altre forze politiche, in questo caso del Pd. Non mi pronuncio sulle modalità, sicuramente noi abbiamo sperimentato come modalità efficace quella di ...

TGCOM

Regionali Lazio,presenta la candidata Donatella Bianchi l'ultimo saluto Le massime autorità politiche italiane alle esequie di Papa Ratzinger Caos in aula Dl rave, bagarre alla Camera dopo l'...Biagio, figlio di imprenditori edili, a 3 anni viene portato in Svizzera in un collegio di ... È a maggio del 1990 chedi vivere come eremita nell'entroterra siciliano e poi fa un viaggio ... Conte: se Pd sceglie il campo largo con Iv e Azione, M5s non disponibile Commissione congresso stabilirà modalità voto on line. Sarà la commissione nazionale congresso a definire le modalità del voto on line ‘ristretto’ per le primaie Pd. Così fonti del Nazareno confermano ...Il M5s non disponibile a una collaborazione se il Pd sceglie il campo largo. Lo sottolinea il leader pentastellato Conte. “ Invito il Pd a svolgere i lavori congressuali cercando di approfondire un te ...