Conte “No al campo largo con Italia Viva e Azione”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Da esterno non disinteressato invito il Pd a svolgere i lavori congressuali e approfondire il tema di quale traiettoria politica intravedono, anche nel confronto con altre forze politiche. Non vorrei che completassero il congresso avendo come prospettiva ile quindi ipotizzando che il M5S possa lavorare con loro e convivere con Iv e. E' un problema di chiarezza politica, il nostro programma non ha nulla a che vedere con quello di Iv e”. Così il presidente del M5S, Giuseppe, in conferenza stampa con la candidata alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi. -foto agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

TGCOM

... poltrona di peso o nuovo distacco dalla politica Liquidare il PD per seguiresarebbe il ... Nellargo e un po' indistinto in cui il Pd dovrebbe essere collocato, seppure ancora sottotraccia, ...Non vorrei che concludessero avendo come prospettiva illargo e quindi l'idea che il M5S ... 'Quindi non vorrei - ha conclusosempre a proposito del congresso del Pd - che fare tutto il ... Conte: se Pd sceglie il campo largo con Iv e Azione, M5s non disponibile ROMA (ITALPRESS) – “Da esterno non disinteressato invito il Pd a svolgere i lavori congressuali e approfondire il tema di quale ...Alla conferenza stampa di presentazione di Donatella Bianchi Giuseppe Conte dice che M5s non sarà alleato con Calenda e Renzi e invita il Pd a scegliere ...