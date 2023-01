Contagi cinesi. Il Covid manda in pezzi il sistema assicurativo sanitario

Leggi su formiche

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Forse nemmeno a Pechino avevano previsto un simile effetto collaterale. Nei giorni in cui il governo di Xi Jinping si affanna per scongiurare una crisi del debito che può arrivare al cuore del Dragone, ecco l’altro bubbone: ci sono talmente tanti malati ricoverati per colpa del virus, che le assicurazioni sanitarie statali, che attingono direttamente al servizio nazionale, non hanno più i soldi per coprire e ristorare le cure ai pazienti. In altre parole un pezzo delcinese, ad oggi sotto il totale controllo del partito e reduce da numerose riforme, l’ultima delle quali datata 2008, è letteralmente saltato. E pensare che la sanità dell’ex Celeste Impero ha previsto, a partire dal 2012, un, finanziato dal governo, in grado di fornire una qualche forma di copertura al 95% della ...