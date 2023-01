Consigli fantacalcio | occhio agli scambi | cosa fare in questi 9 casi

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La sessione di mercato invernale ha ormai già avuto inizio, e con essa, dopo la lunga pausa dei Mondiali, torna finalmente in auge anche il fantamercato. In questa rubrica analizzeremo il rendimento passato e i probabili risvolti futuri di alcuni calciatori, con particolare riguardo alle prospettive fantacalcistiche. Ma non dilunghiamoci troppo e addentriamoci subito nel nocciolo dellaone. Ecco isuinal: capitolo difesao il mio Dumfries per Udogie? Tutti coloro che hanno preso l’olandese ad inizio stagione, si aspettavano un rendimento sicuramente migliore. ...

e Pinamonti potrebbero restare ai box per un po' . Tra oggi e domani il portiere e l'....it per Adnkronostornei gratuiti diguida asta2022/2023, i nomi per il reparto arretrato Per il reparto arretrato a tre partiamo da Dimarco: dopo un'ottima prima parte ... Sassuolo, doppia tegola: Consigli e Pinamonti rischiano un lungo stop Inizia la 18ª giornata e come sempre partiamo con i migliori e i peggiori portieri per il fantacalcio. Ecco la nostra classifica ...La 18^ giornata di campionato vede il Sassuolo ospitare la Lazio, match in programma domenica 15 gennaio alle 12:30 al Mapei Stadium. I ragazzi di Dionisi sono reduci dalla sconfitta in casa della Fio ...