Congedo Maternità

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Quando si parla didibisogna tenere a mente che si fa riferimento ad un diritto e al contempo ad un dovere. Il diritto è costituzionalmente quello riconosciuto alla lavoratrice incinta alla tutela della propria salute e di quella del bambino, secondo quanto stabilito dall’art.37 della Costituzione, nonché, sulla base di quanto stabilito all’art. 2110 del Codice Civile, il diritto a ricevere un’equa retribuzione, secondo quanto stabilito dalla legge o, in assenza di una normativa specifica, da leggi speciali o usi e ad un periodo di assenza dal lavoro. Di contro, esiste un dovere in capo al datore di lavoro, quello cioè di rispettare quanto stabilito dalla legge, sollevando la lavoratrice per un determinato periodo di tempo dallo svolgimento della propria mansione. La lavoratrice, da parte sua, è obbligata ad astenersi dallo ...