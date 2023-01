Conferenza Spalletti | “Allegri sposa il motto juventino | noi a Napoli siamo più anima e core”

DAZN

"Credo che per loro sia molto più importante" aveva detto Allegri parlando della sfida di domani e riferendosi al Napoli capolista. Instampa è arrivata la risposta di Luciano: "Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile ...stampa, il tecnico del Napoli lancia un messaggio al collega juventino verso la super sfida di domani Lucianoha presentato instampa Napoli - Juve alla ... La conferenza stampa di Spalletti alla vigilia di Napoli-Juve La sfida di domani sera tra il Napoli di Luciano Spalletti e la Juventus di Massimiliano Allegri avrà un’importanza che non si racchiude solo nel campionato di quest’anno. Non abbiamo preparato ancora ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus ha lanciato un chiaro messaggio a Massimiliano Allegri, che aveva precedentemente cercato di sp ...