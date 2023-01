Conference League | Uefa | Var entra in scena da spareggi febbraio

Agenzia ANSA

Per la prima volta, la video assistenza arbitrale (Var) verrà utilizzata negli spareggi degli ottavi di finale di Conference League e in tutte le partite successive fino alla finale. Lo ha annunciato l'Uefa, che ha tenuto fede alla promessa fatta la scorsa stagione di implementare l'uso della tecnologia nel terzo ...