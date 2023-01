Concorso “Tracce di memoria” | nona edizione | scadenza 31 marzo

Formazione Online by ...

... riusciva a far perdere le propriefuggendo per le vie circostanti. L'autovettura, così, ... L'arrestato, gravemente indiziato del reato di furto aggravato in, veniva condotto in Questura:......perdere le sue, e un blackout provocherà un tragico incidente stradale in cui resterà ucciso il pilota di una delle auto. Più nel dettaglio, Anna si recherà a Siena dove ha vinto un... Corso intensivo alle PROVE SCRITTA E PRATICA del concorso per ... Una torta con 100 candeline pronta a essere soffiata da tutti gli abitanti del quartiere. A Tor Sapienza si festeggia un compleanno speciale: il primo centenario del popoloso sobborgo di Roma est che.Oggi all'alba la Digos ha effettuato una perquisizione in casa di un'attivista di un'associazione che si batte contro la presenza delle basi militari in Sardegna, a seguito di un provvedimento della P ...