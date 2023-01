Concorso Dirigenti Scolastici | bando sarà regionale Si riduce rischio di assunzione in province non desiderate | ecco su quali posti

Regione Sardegna

... anzi più che raddoppiate, le presenze femminili nelle commissioni di, dal 15 al 42%. In generale è aumentato anche il numero delle donne dipendenti, passate dal 61% del 2020 al 63% del 2021.È in arrivo unpubblico per assumere 3.900 funzionari a tempo indeterminato tra il 2023 e ... La Corte dei conti deve assumere tra il 2023 e il 2024, 13di seconda fascia, 104 ... Concorso pubblico per 40 dirigenti da inquadrare nel Sistema Regione - Regione Autonoma della Sardegna BENEVENTO - «Sono molto soddisfatto che il governo abbia espresso parere favorevole all’ordine del giorno che ho presentato alla Camera al dl Aiuti quater che prevede lo ...Nel parere depositato al processo per abuso edilizio, il professor Paolo Urbani scrive che ci sono "profili penali" su chi ha autorizzato ...